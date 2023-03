Il consiglio ricorda Quinto Ascione

Nel consiglio comunale di giovedì ma è stato commemorato Quinto Ascione in occasione del 30°anniversario del rientro a Cervia dei resti del bersagliere Medaglia d’oro al Valor Militare alla memoria, caduto nella Campagna di Russia nel 1942. Infatti proprio ad inizio di marzo nel 1993 ad accoglierli a Cervia erano presenti le autorità e il Tenente Colonnello Aurelio Barnabé che il 13 agosto 1942 sulle rive del Don fu salvato da Ascione. Cervia ha dedicato a Quinto Ascione il piazzale in viale Roma antistante la scuola Pascoli, dove in occasione di tutte le ricorrenze e celebrazioni civili è deposta una corona d’alloro in sua memoria.