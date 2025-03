Il Consiglio territoriale e due nuove antenne

Alle 20.45 di stasera, nella sala del consiglio in Largo Magnavacchi 5, a Marina di Ravenna, si riunirà il consiglio territoriale ’Del Mare’. All’ordine del giorno l’approvazione del rapporto annuale sullo stato e sui problemi del consiglio territoriale; le espressioni di parere sulla ’richiesta di autorizzazione per l’installazione di nuovo impianto con infrastruttura di telefonia mobile a Lido Adriano, in viale Caravaggio 41’ e sulla ’richiesta di autorizzazione per l’installazione di nuovo impianto con infrastruttura di telefonia mobile a Marina di Ravenna, in viale Delle Nazioni 242’ e la proposta di regolamentazione della sosta in viale Bellini a Lido Adriano.