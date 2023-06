Il Consorzio di bonifica sulla morìa di pesci: "Ogni anno manutenzione al collettore"

Il consorzio di Bonifica interviene sul caso della morìa di pesci nel canale Destra Reno. "Lo stato di grave crisi ambientale del Canale di bonifica in destra di Reno è uno dei tanti effetti rovinosi delle rotte fluviali che dalle brecce apertesi nei corpi idrici pensili regionali hanno riversato nel sottostante bacino scolante dei canali un enorme volume d’acqua, stimato in circa 400 milioni di metri cubi. L’acqua fuoriuscita dai fiumi è affluita ai sottostanti canali di bonifica senza passare attraverso un processo di depurazione da parte del servizio idrico integrato i cui impianti sono stati gravemente danneggiati. Nel percorso dai fiumi fino ai canali le acque hanno attraversato piazzali di attività produttive, oltre che reti fognarie urbane, ricevendo carichi inquinanti. Nella funzione di supplenza che hanno dovuto svolgere nel condurre a mare le portate dei corpi idrici naturali, i canali di bonifica si sono fatti carico di allontanare anche le acque che per giorni, a causa della morfologia del territorio, hanno ristagnato nelle aree più depresse. Il Consorzio di bonifica ha attivo un servizio di reperibilità che copre le 24 ore (numero 348 3513011). Nessuna chiamata è pervenuta a questo numero per segnalare la morìa di pesci nel Canale di bonifica in destra di Reno che, comunque, era da subito ben nota agli operatori. Dopo aver inoltrato la segnalazione il 5 giugno, nella successiva giornata il Consorzio ha collaborato con il Comune e Arpae per intercettare il pesce morto. Questo intervento era l’unico possibile. Il collettore generale è oggetto ogni anno di un intervento di manutenzione ordinaria costituito dallo sfalcio delle pertinenze di bonifica".