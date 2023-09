Il convegno inaugurale

La prima ‘culla per la vita’ di Ravenna sarà dedicata a due persone scomparse di recente, con un’apposita targa: Mirco Coffari, per anni infermiere in ospedale e di recente responsabile dell’assistenza ai pazienti dell’Hospice Villa Adalgisa, morto di Covid e Federico Minghetti, figlio di un radiologo, morto dopo un trapianto. Sabato 7 ottobre, dopo la benedizione della culla da parte dell’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, ci sarà anche il saluto di alcune autorità e ospiti, fra cui il prefetto Castrese De Rosa, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Ernesto Giuseppe Alfieri, il direttore del 118 Romagna Maurizio Menarini, il direttore sanitario dell’ospedale S. Maria delle Croci Paolo Tarlazzi, oltre che di varie associazioni tra cui Movimento per la Vita, Acli, Comunità Papà Giovanni XXIII.