Il coperchio sa cosa bolle in pentola

Sôl e’ cvèrcc e’ sa cvél ch’e’ ból in pignàta, solo il coperchio sa che cosa bolle in pentola. Si dice a chi vuol dare ad intendere di sapere tutto su qualsiasi argomento. Colui che in ogni discussione e su ogni argomento zittisce tutti esclamando: "A te degh me c’al só", te lo dico io che lo so. Il coperchio, proprio per la sua funzione di chiudere e nascondere, si presta a molti modi di dire. Come, ad esempio, "U s’è rót e’ cvèrcc", si è rotto il coperchio, dice il contadino dopo giorni e giorni di pioggia ininterrotta. Chi insiste facendo spazientire rischia di sentirsi dire: "Sta atént ch’u-n selta vi’ e’ cvèrcc", stai attento che non salti via il coperchio. Nel senso di un invito a smetterla altrimenti uno esplode e perde il controllo di se stesso.