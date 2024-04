Il coraggio di amare al teatro Binario

Un incontro tra favola e vita quotidiana ambientato in Romagna, una storia d’amore…: è lo spettacolo gratuito ’Innamorati della vita’ che andrà in

scena alle 16 di oggi pomeriggio al teatro Binario di Cotignola (viale Vassura 18/a). A mettere in scena lo spettacolo di prosa in atto unico, per la regia di Lorenzo Casadei e Aldo Rapetti, è la Peace and good people, organizzazione di volontariato cesenate che sostiene progetti a favore di minori svantaggiati. Allo spettacolo sarà possibile fare una donazione per sostenere la missione attiva in Sud Sudan, dove un gruppo di ragazzi volontari si prende cura di tantissimi bimbi e giovani. Posti limitati, prenotazione: tel. 346-8665203, whatsapp 351-8821873