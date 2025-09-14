Il coraggio di Manlio: "Ha combattuto la Sla scrivendo un libro"

‘Delitto a Bologna’ (Edizioni del Girasole, 2025, 15 euro) non è un libro qualunque. Non è un libro banale. E non è nemmeno un libro che lascia indifferenti. È l’emblema del talento e del coraggio che Manlio Malatesta ha avuto nell’affrontare le prove durissime della vita, fino all’ultima, quella definitiva. Manlio Malatesta è stato direttore delle risorse umane alla Cmc per oltre 15 anni. Ha viaggiato il mondo per seguire i cantieri della cooperativa di via Trieste. Nel 2009 gli viene diagnosticata la Sla. Ma non si arrende. Con la moglie Patrizia e i figli Vittoria(le due nella foto a fianco) e Federico, con una ‘rete’ di amici veri e col supporto di professionisti della sanità, affronta il lungo ed inesorabile percorso della malattia, sviluppando le attitudini della scrittura e della comunicazione. A fine luglio, in piena autonomia, prende la decisione di lasciarci. Nel 2017 aveva pubblicato come coautore, ‘Il cappello in aria’ (Ponte Vecchio), racconto sulla convivenza con la malattia. L’anno scorso invece, si era cimentato in ‘Che gita!’, note autobiografiche di viaggio, con le Edizioni del Girasole. ‘Delitto a Bologna’ è stato il primo poliziesco, assemblato in pochi mesi, grazie a un programma ipertecnologico.

La scrittura è avvenuta infatti attraverso il mouse, senza l’utilizzo delle mani, ma solo con il movimento del labbro inferiore, sul quale veniva apposto un punto nero, capace di agire sulla telecamera esterna del computer. In questo modo, muovendo il ‘labbromouse’ su una tastiera virtuale, Manlio è riuscito a comporre le 100 pagine del libro. Di questa straordinaria storia di resilienza, oltre all’editore Ivan Simonini ("Ha combattuto la malattia, scrivendo") e al prof. Macello Landi ("La lettura del libro è stata davvero emozionante"), ne hanno parlato pubblicamente – alla presentazione avvenuta nei giorni scorsi da Feltrinelli – le persone che gli sono state vicino: "Manlio – ha raccontato Pietro De Carli, collega in Cmc e coautore del libro del 2017 – è sempre stato serio e leale, non aveva bisogno di imporsi, non era competitivo e, anzi, credeva molto nel lavoro di squadra. Il suo tratto distintivo era il coraggio, come poi ha dimostrato nell’affrontare la malattia".

Emily Tassinari, per anni una delle sue fisioterapiste, ha aggiunto: "È più proficuo essere pronti, piuttosto che essere forti. Ecco il grande insegnamento che ci ha lasciato Manlio".

Roberto Romin