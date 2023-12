Il coro ’Airone’ per l’Aido

A conclusione dell’anno in cui ha festeggiato il mezzo secolo di vita, Aido comunale di Ravenna promuove il valore della donazione con il concerto di Natale, in programma questa sera alle 21.15 nella chiesa di San Simone e Giuda. Protagonista della serata, che si avvale del patrocinio del Comune di Ravenna, è il coro lirico Airone della città di Cervia, diretto da Raffaella Benini, particolarmente impegnato in questo mese di dicembre in una serie di appuntamenti che uniscono la gioia di attendere in musica il Natale e la solidarietà. Il coro cervese si è esibito lo scorso 3 dicembre nel concerto in Duomo a Cervia con la Young Musicians European Ocrhestra del maestro Paolo Olmi. Venerdì 15 si è esibito alla Casa delle Aie nel concerto di musiche tradizionali natalizie per l’omonima associazione.

E dopo il concerto a sostegno di Aido, ecco il ‘Natale insieme’, domani nella parrocchia di San Bartolo di Cesena, per chiudere il 26 dicembre con l’accompagnamento musicale, accanto al Trio Iris Blu nella pieve di Pisignano che celebra anche il suo Patrono. Nel concerto di stasera è prevista la partecipazione del soprano Nicoletta Zanini. Si esibiranno le soliste Veronica Ungureanu, Jessica Brachini e Monia Quercioli. La serata è presentata da Flavia Rambelli. L’ingresso è libero.