Il coro Calamosca e il progetto Don Giovanni

Per festeggiare i trent’anni della sua fondazione, l’associazione Corale Renzo Calamosca Città di Ravenna’ mette in scena stasera al teatro Rasi di Ravenna il ’Progetto Don Giovanni’, una rappresentazione che riunisce in un’unica cornice l’opera lirica e il mondo dei cartoni animati e del Cosplay con l’obiettivo di gettare un ponte fra le vecchie generazioni di appassionati e i giovani amanti del mondo del cinema e degli “Anime”. Il ’Don Giovanni’, infatti, sarà ambientato nel magico mondo Disney e tutti i personaggi in scena saranno vestiti come i protagonisti della serie Disney ’Kim Possible’. Non va infine dimenticato che il ’Don Giovanni’ sarà eseguito integralmente riunendo in modo logico e consequenziale le due differenti versioni di Praga e di Vienna. Nel biglietto, inoltre (10 euro interi, studenti due euro), è stato inserito un Qrcode con il quale si accede a un libretto riguardante il ’Don Giovanni’.

La Corale Calamosca si compone di quaranta coristi accompagnati al pianoforte dal maestro Filippo Bittasi e diretti dal maestro Etsuko Ueda. Nata nel 1994, ha collaborato coi maestri Paolo Olmi, Paolo Manetti, Jacopo Rivani e con l,orchestra London Symphony Chorus e Luciano Pavarotti. Nel 2014, ha partecipato alle celebrazioni per il 70° anniversario della Liberazione di Ravenna. Nel suo repertorio anche la parte corale della piéce teatrale ’Tasca di Mario della Cmc’ di Ivano Artioli. Si è esibito, inoltre, ai Concerti della domenica dell’Angelo Mariani e collabora con il Ludus Vocalis di Ravenna. Ha inoltre partecipato alla ’Carmen’ di Bizet nel Castello Sforzesco di Pandino e al concerto al teatro Bonci di Cesena dedicato al soprano Mirella Freni ed ai suoi allievi.

Nel 2019 ha festeggiato i venticinque anni della sua fondazione eseguendo al teatro Alighieri di Ravenna il ’Nabucco’ di Giuseppe Verdi in forma di concerto, accompagnato dall’Orchestra Città di Ferrara diretta dal maestro Carlo Argelli. Esegue concerti benefici per l’Anfass, Linea Rosa, Croce Rossa, Fondazione Lucè, Lions Club, Soroptimist Club, case di riposo e parrocchie del ravennate. Il coro porta il nome del maestro Renzo Calamosca, una delle figure più significative della cultura musicale ravennate. Docente dell’Istituto Verdi e delle scuole secondarie della città, autore di testi per le scuole secondarie e di ’Musicisti ravennati nei secoli scorsi’, fondò la ’Società amici della musica di Ravenna’ ed è stato direttore artistico del Festival internazionale d’organo nella basilica di San Vitale.

Franco Gàbici