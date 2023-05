Il coro Chorus Fantasy a sostegno degli alluvionati

La musica a sostegno delle persone che si trovano in difficoltà: il coro Chorus Fantasy dedicherà alle persone colpite dall’alluvione il concerto in programma per stasera alle ore 21 nella chiesa di San Vittore, in via Narsete 30. Il ricavato della serata, a offerta libera, sarà infatti devoluto a chi ha subìto danni a seguito della calamità che si è abbattuta sulla regione. ‘Voci dal musical e dal pop’ vedrà solisti e coro del Chorus Fantasy impegnati in un viaggio musicale alla scoperta dei titoli più famosi, da ’Rent’ a ’Chorus line’, da ’Sister act’ a ’Mamma mia’, e rendendo omaggio a nomi come Leonard Cohen, Sting, Elton John o John Lennon. Attivo sulla scena da alcuni anni, il coro Chorus Fantasy è un coro polifonico, con solisti, con arrangiamenti a più voci e sovrapposizioni esecutive molteplici preparato e diretto da Annalisa Gardella; ha già preso parte, fra gli altri, ad alcuni eventi rilevanti.

Info 335-6870498