Il Coro Città di Ala a Brisighella Il Coro Città di Ala si esibirà a Brisighella per contribuire al ripristino dei danni dell'alluvione. L'ingresso sarà a offerta libera e l'evento è organizzato dal gruppo Alpini di Brisighella in collaborazione con Comune e Pro Loco. Un'occasione per sostenere la solidarietà degli alpini.