Il Coro degli afasici si esibisce nella sede Ausl

Alle 17 di domani, presso la sala ’Martignani’ dell’Ausl di via De Gasperi 8 (ingresso Largo Chartrs 1), si esibirà il Coro degli Afasici.

L’evento ’Per non restare senza parole” è promosso da A.L.I.Ce. Ravenna -Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale in collaborazione con l’Ausl Romagna. Il coro degli afasici è una esperienza terapeutico riabilitativa che trae origine da percorsi di Musicoterapia integrati con Logopedia, diretto a persone che, a seguito di un ictus hanno acquisito una compromissione del linguaggio verbale.

Il lavoro, condotto dalla musicoterapeuta Jenny Burnazzi, in sinergia con la logopedista Francesca Ballardini persegue l’obiettivo di migliorare gli aspetti prosodici del verbale, stimolare la produzione verbale sia nella dimensione del cantato che nella conversazione.