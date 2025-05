Il coro Ecce Novum alla Basilica di S.Francesco. A Lugo organi protagonisti alle 18

In occasione del suo 15° anno di attività, il coro Ecce Novum diretto dal Maestro Silvia Biasini, in collaborazione con il Coro Quadriclavio di Bologna diretto dal Maestro Lorenzo Bizzarri, eseguiranno, oggi alle 21 nella Basilica di San Francesco a Ravenna, la Messa in Sol maggiore D.167 di Schubert e la “Messa dell’Incoronazione” KW 317 in Do maggiore di Mozart. I due cori saranno accompagnati dall’Orchestra La Corelli e dai solisti Elisabetta Agostini (soprano), Daniela Pini (contralto), Giovanni Petrini (tenore), Gianandrea Navacchia (basso). Ingresso offerta libera.

Spostiamoci a Lugo, per l’ultimo appuntamento della rassegna Tasti. Oggi alle 16.30 sarà possibile effettuare una visita guidata al Museo Francesco Baracca (prenotazione consigliata) mentre alle ore 18 si potranno ascoltare (gratis) entrambi gli organi storici della Chiesa della Madonna del Carmine, con il concerto “Ostinate Fantasie”, e un programma di musiche che spaziano dalle fantasiose note seicentesche di Matteis, Muffat, Biber, Pachelbel, alle garbate e graziose composizioni del canonico G.Malerbi, padrone di casa a Lugo, e del padovano G.Valeri, esponenti del tardo settecento, con Erica Scherl al violino e Matteo Borlenghi agli organi “Callido” e “Gatti”.