Il coro Ludus Vocalis interpreta brani del periodo quaresimale

Concerto di musica sacra oggi alle 17 nella chiesa di Sant’Apollinare, a Russi (piazza Farini), dove il coro Ludus Vocalis, diretto dal maestro Stefano Sintoni e accompagnato dall’organo di Andrea Berardi, eseguirà numerosi brani del suo repertorio inerenti al periodo quaresimale; domani alle ore 17, la Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Assisi, eseguirà a Ravenna (chiesa di San Giovanni Battista in via Girolamo Rossi) il concerto corale’Per Crucem ad Lucem’, diretto da Padre Peter Hrdy, accompagnato all’organo da Piergiovanni Domenighini. L’ingresso è ad offerta libera. Organizza la rassegna l’associazione corale Ludus Vocalis, in collaborazione con l’associazione Angelo Mariani.