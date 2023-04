Il coro ‘Renzo Calamosca’ alla chiesa di Marina di Ravenna

Questa sera alle ore 21, presso la chiesa di San Giuseppe, a Marina di Ravenna, concerto lirico di primavera del coro Renzo Calamosca Città di Ravenna. In programma arie liriche di Verdi, Mascagni, Rossini e Schubert (ingresso a offerta libera).

Il coro ravennate sarà diretto da Etsuko Ueda, soprano Natalia Krasovska e Ilaria De David, tenore Ernesto Carvi, baritono Gianandrea Navacchia. Al pianoforte invede ci sarà Filippo Bittasi.

Natalia Krasovska è arrivata in città assieme al marito a seguito dello scoppio della guerra in Ucraina e hanno deciso di restare, preziose presenze in più per un coro che l’anno prossimo celebrerarà i trent’anni di attività.