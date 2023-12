Il Corone stasera in concerto alla Collegiata

Stasera, alle 21 presso la chiesa della Collegiata di Lugo, Il Corone si esibirà in concerto. Il Corone è composto da 70 elementi e affronta un repertorio molto vario che spazia dalla musica popolare italiana e internazionale al pop music, al gospel spesso accompagnanddo l’esibizione con movimenti coreografici. I componenti racconteranno storie popolari internazionali sul Natale e molti brani sono eseguiti come una danza insieme a tastiera, percussioni, violino e chitarra.

Ingresso a offerta libera, il ricavato andrà in beneficenza. Nel 2014 il Corone si è esibito al Meeting di Rimini, nel 2015 ha collaborato in due concerti col Maestro Ambrogio Sparagna per il Ravenna Festival. A maggio di quest’anno, in occasione del decennale, il Corone è stato protagonista di un alto concerto al teatro Galli di Rimini.