Il corso della Croce Rossa per diventare volontario

Il Comitato CRI di Ravenna promuove un corso di accesso per diventare volontario di Croce Rossa Italiana che avrà inizio martedì prossimo, il 21, alle 20.30 e si concluderà il 9 febbraio. Il corso si svolgerà in presenza nella sede di via Guaccimanni 19, a Ravenna.

Lo scopo del corso è quello di sensibilizzare alla cultura

ed ai valori del movimento, offrire una solida preparazione di base, nonché conoscenze pratiche ed utili, assicurare una visione completa del contesto locale, nazionale ed internazionale, fornendo strumenti di orientamento nella scelta dei servizi da svolgere, far acquisire la capacità di porre in essere i gesti salvavita e assolvere agli adempimenti richiesti dalla legge in ordine a salute e sicurezza del volontario.

L’età minima per iscriversi al corso è di 14 anni. L’iscrizione deve essere effettuata entro le ore 18 di martedì 21 gennaio, tramite il portale nazionale di CRI: www.gaia.it.

Per ulteriori informazioni inviare una mail a ravenna@cri.it.