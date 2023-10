Il corso di autodifesa: "Mai così tante richieste"

In appena dieci giorni, sono 67 le donne che si sono iscritte al primo corso gratuito di autodifesa femminile, ‘Donna in-Difesa’, promosso dall’associazione Crisalide, in collaborazione con ‘Medicina Podium’, Comitato cittadino ‘Il Quadrifoglio’ e Moto Club OTW – Only Two Wheels. Fra di loro ci sono molte mamme con le figlie adolescenti e donne singole dai 18 fino a oltre 60 anni.

"Le adesioni sono andate ben oltre le più rosee aspettative – racconta Antonella Valletta, presidentessa di Crisalide –, tanto che abbiamo dovuto fermarci e aprire una lista per il prossimo corso in programma per la primavera. Questo vuol dire che abbiamo colpito nel segno, che c’è paura ma anche che qualcosa sta cambiando. Dopo aver sperimentato il progetto a Cesenatico, siamo contenti di arrivare a Ravenna". Valletta, fondatrice dell’associazione, ha pubblicato il libro ‘Ho smesso di tremare’ (Giraldi Editore) da cui poi è stato tratto anche uno spettacolo teatrale, in cui ha raccontato la sua personale esperienza di violenza sessuale, psicologica e religiosa. "Sono sopravvissuta alla violenza – prosegue –. Sentire l’odore della morte non è piacevole. Mi preme dare voce alle donne in difficoltà e far sapere loro che siamo pronti a offrire una mano, facendo rete. Anche se siamo più deboli, possiamo imparare a difenderci, a educare diversamente i più giovani, a sensibilizzare la popolazione". Il corso inizierà il 30 ottobre e si svolgerà ogni lunedì alle 20, al centro Podium di via dei Poggi, fino al 27 novembre.

Tra gli istruttori c’è Alessandro ‘Iron’ Savini, certificato Krav. Maga. "Offriremo alle partecipanti strumenti utili per prevenire la violenza o cercare di scappare in caso di necessità – racconta –. Sapersi difendere non vuol dire fare a botte. Per prima cosa, bisogna imparare a riconoscere la situazione critica dentro casa, come avviene nell’80% dei casi, o fuori, quando il proprio compagno o uno sconosciuto si altera. Se non si riconosce il pericolo, infatti, nulla può funzionare, anche perché poi scatta la paura che spesso blocca il corpo e la voce, il cosiddetto freezing. Su questa parte saremo supportati da una psicologa. Non mancherà anche una parte pratica per mostrare alcune tecniche di difesa, utili per favorire la fuga salva-vita". "Sono rimasto fortemente colpito dalla velocità con cui le donne hanno aderito – aggiunge Alessandro del Moto Club OTW –. A volte pensiamo a qualcosa di lontano da noi, invece non è così. Vuol dire che hanno timore". E lo dimostra il fatto che tra le iscritte, c’è chi ha telefonato con voce sommessa, come se dovesse nascondersi, e che molte di loro lo fanno in segreto da compagnimariti. Info: 347-2791403.