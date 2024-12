Il corso sull’uso della voce

Si intitola ’’Forme e tecniche della vocalità’ il corso di alta formazione che sarà, per il quarto anno, al centro di ’Malagola scuola di vocalità e centro di ricerca vocale e sonora’ di Ravenna e che sarà ospitato tra Teatro Rasi (via di Roma 39) e Palazzo Malagola (via di Roma 118).

Il corso di alta formazione gratuito, aperto a 15 studenti e che si svolgerà tra marzo e maggio 2025, ha l’obiettivo di preparare e consolidare professionalmente figure che gravitano nell’ambito della creazione e della comunicazione artistica – nello spettro ampio che va dal teatro (performer, attori e attrici e/o strumentisti/e) alla produzione multimediale (radio, audioguide, audiolibri, ecc.) – la cui pratica è indirizzata ad esplorare la voce e le sue interazioni con il suono e la musica strumentale, elettroacustica ed elettronica.

Il corso, suddiviso in 5 moduli, sarà articolato in 448 ore complessive: 348 ore di lezioni in aula e 100 ore di ’Project Work’. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza. I docenti del corso sono Ermanna Montanari e Enrico Pitozzi (che sono anche i direttori artistici), oltre a diverse figure di primo piano della sperimentazione artistica e della ricerca estetica.

Presentazioni candidature: www.teatrodellealbe.com. (scadenza il 19 gennaio).

Per informazioni: Gabriella Birardi Mazzone, info@malagola.eu / 348 1382632 (dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18).