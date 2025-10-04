Il corteo a Faenza. Cavalcavia bloccato. E nel liceo occupato dormono 150 studenti

La marcia è partita alle 8.30 in piazza. Tantissimi studenti, ma anche adulti: una marea pacifica che ha attraversato il centro e al grido di "Palestina libera" ha bloccato il cavalcavia, come già successo mercoledì sera.

Anche Faenza così ieri mattina ha dato il proprio contributo alle proteste che si sono svolte nelle principali piazze italiane per Gaza: secondo la polizia erano presenti circa 400 persone che hanno sfilato con cartelli e striscioni lungo le principali vie della città: corso Mazzini, corso Baccarini passando davanti al Mic, viale delle Ceramiche e da lì fino al cavalcavia, bloccando il traffico mattutino. A scortare la manifestazione c’erano le forze dell’ordine, che preventivamente si erano asserragliate anche intorno alla stazione, chiusa al pubblico nel timore che potessero esserci tentativi di bloccarla, anche se non è stata toccata dalla protesta.

In molte scuole le lezioni hanno visto pesati rimodulazioni per l’adesione allo sciopero degli insegnanti. Nella sede scientifica del liceo Torricelli-Ballardini va avanti l’occupazione iniziata giovedì: 150 ragazzi hanno dormito dentro alla scuola. Sempre al liceo, metà delle classi dell’artistico non si sono svolte. All’Oriani ha aderito soprattutto il grafico. Tra gli istituti comprensivi di Faenza ha chiuso il plesso dell’infanzia del Matteucci, dove non si sono tenute anche un paio di classi della primaria, mentre al San Rocco all’infanzia erano chiuse 4 sezioni su 6. Tanti altri insegnanti avrebbero voluto aderire, dice la segretaria Snals Confsal Ravenna Maria Rosaria Strammiello, ma hanno temuto sanzioni dopo le dichiarazioni della Commissione di garanzia sugli scioperi che giovedì lo avevano giudicato "illegale", nonostante le rassicurazioni della Cgil. "In una scuola ieri (giovedì, ndr) c’è stato un collegio docenti in cui il preside ha intimato a tutti di non scioperare, dicendo che avrebbe precettato i docenti. In generale tanti non sapevano che fare. La causa è molto sentita anche da chi è andato al lavoro. Tante classi alle superiori inoltre sono rimaste chiuse anche come conseguenza dello sciopero dei trasporti".

In Bassa Romagna c’è stata una manifestazione con una settantina di persone a Massa Lombarda, indetta dal Comune. C’erano anche diversi studenti: alle medie su 12 classi solo 4 hanno fatto lezione. "Con questo gesto – ha dichiarato il sindaco Stefano Sangiorgi – abbiamo voluto ribadire che la nostra città non resta indifferente davanti al dramma che si sta consumando a Gaza. Allo stesso tempo, è stato un segnale contro le guerre che insanguinano il mondo e contro tutte le forme di violenza, comprese quelle di genere. Massa Lombarda si unisce alla richiesta di cessare le violenze". Gli altri sindaci invece, tra cui la prima cittadina di Lugo Elena Zannoni, hanno partecipato alla manifestazione a Ravenna.