’Il costruttore e il giocatore’. Piazza San Francesco gremita

"La questione centrale della parabola di Raul Gardini è stata la gestione extracontabile dei fondi, oltre 1.200 miliardi, accumulati in Svizzera da Serafino Ferruzzi. Del resto, Raul Gardini ha affrontato la vita da manager come un giocatore di poker che se perde rilancia, sempre". L’altra sera alle 21 in una gremita piazza san Francesco a Ravenna è andato in scena, organizzato da Tessere del 900, un incontro tra il professor Luciano Segreto, docente di Global economy all’università di Firenze e di Storia dell’impresa italiana alla Bocconi di Milano, e Carlo Sama, cognato e braccio destro di Raul Gardini, responsabile delle relazioni esterne del gruppo Ferruzzi; l’occasione è stata la presentazione del volume ’Il costruttore e il giocatore. Serafino Ferruzzi, Raul Gardini e la fine di un grande gruppo industriale’ edito da Feltrinelli.

L’obiettivo del lavoro è quello di riscrivere la storia del Gruppo Ferruzzi sulla base dei fatti e cioè degli archivi Sama-Ferruzzi (a breve, questi ultimi, consultabili presso la biblioteca Oriani di Ravenna) e delle carte delle imprese coinvolte che "parlano" della vicenda di quello che, all’apice del successo, è stato il secondo gruppo industriale italiano. "Poi siamo stati espropriati da Mani pulite – ha detto Carlo Sama – e dall’azione combinata di 700 banche nel mondo, Mediobanca in primis, che nel giro di pochi minuti ci hanno chiuso i rubinetti bancari impedendoci di fatto di operare. Solo a Ravenna – ha aggiunto - dovemmo difenderci da 156 capi d’accusa. Ma fummo assolti con formula piena". Resta una ferita aperta per la città (e per le due famiglie coinvolte) la vicenda del gruppo Ferruzzi che a 32 anni dalla morte di Raul, e dopo la dissoluzione dell’impero economico creato da Serafino, fa discutere cittadini e protagonisti. Tornando alla parabola del Gruppo Ferruzzi, per Luciano Segreto Raul Gardini si è trovato - per espressa volontà della moglie Idina, figlia di Serafino, e acquiescenza della famiglia che non aveva espresso un soggetto in grado di prendere in mano la situazione – "a guidare una multinazionale che richiedeva una gestione e scelte operative che non erano nelle sue corde. Aveva doti importanti, Raul Gardini, capiva dove girava il vento, ma poi si trattava di dare sostanza operativa alle scelte".

E anche per questo, gli piaceva credere, come succede agli uomini di mare, di poter affrontare qualsiasi difficoltà. "Ma una realtà fatta di 280 società, oltre 50mila dipendenti e un fatturato da 60mila miliardi, all’epoca il secondo gruppo in Italia dopo la Fiat, è una cosa complessa, specie in assenza di manager adeguati, ad eccezione di Giuseppe Garofano", ha aggiunto Segreto.

Del resto, l’eredità di Serafino era impegnativa. "Serafino – ha spiegato Segreto - aveva capito che occorreva seguire i bisogni dell’economia. Prima i cereali, poi il cemento, lo zucchero, gli olii vegetali, il riso e la soia. Aveva creato un grande gruppo agroalimentare che aveva importanti prospettive. Ma non guardava alla chimica cosa a cui Gardini guardò, perché voleva dimostrare di essere meglio di Arturo, di poterlo in qualche modo sfidare, come si fa a poker. Solo che mentre Serafino con il trading dei cerali aveva guadagnato e capito poi di dovere abbandonare il settore, Raul con il trading in un mese, al Chicago board of Trade, perse 100 milioni di dollari con speculazioni guidate solo dall’istinto del giocatore che perde e rilancia nella convinzione di ribaltare la situazione".

