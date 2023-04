Il critico Castaldo racconta il grande Franco Battiato

Oggi alle 19, nella cornice della Darsena del Sale di Cervia, arriva Gino Castaldo, il critico musicale e conduttore radiofonico, studioso della musica d’autore italiana alla quale ha dedicato numerosi libri, per raccontare Franco Battiato. L’appuntamento fa parte del ciclo di incontri "La musica delle Parole", a cura di Paola Cevenini. Dopo l’incontro, concerto di Ilaria Argiolas. Sarà una serata tra ricordi personali, incontri, frequentazioni di concerti, ascolti fatti per passione e per recensire i suoi dischi. Un viaggio lungo alcuni decenni nella poetica di uno dei grandi rappresentanti della canzone italiana, un ricercatore che è passato dalla sperimentazione elettronica ai vertici delle classifiche, attento al versante mistico del suono, alla trascendenza, studioso e divulgatore. Castaldo farà scoprire un Battiato inedito.