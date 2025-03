Il critico Flavio Caroli venerdì al Mar. Presenta ‘L’altra storia dell’arte’

Appuntamento venerdì alle 18 nella sala Martini del Mar con il critico Flavio Caroli che presenta il suo ultimo libro ‘L’altra storia dell’arte. I vinti vincitori’ (Rizzoli). La conversazione, a ingresso gratuito, rientra nel 51esimo ciclo degli ‘Incontri culturali’ a cura del Centro relazioni culturali del Comune di Ravenna.

"La storia dell’arte – si legge nella presentazione del libro – è stata scritta dai vincitori, cioè dagli artisti che hanno avuto la possibilità di imporre la propria scala di valori. Ma certamente l’evoluzione degli eventi e delle idee non è stata determinata esclusivamente da questi, poiché, in realtà, la storia è stata spesso nutrita dal pensiero di coloro che, in qualche punto della loro vicenda terrena, sono stati ritenuti “vinti”". A partire da questo assunto, attraverso una riscrittura di alcune vicende storiche artistiche, Caroli indaga sugli artisti, i centri, i mecenati che, apparentemente vinti rispetto alla linea tradizionale, sono in realtà “vinti vincitori”, perché le loro idee e le loro opere hanno nutrito e indirizzato l’evoluzione della disciplina.

Artisti controversi, dimenticati o misconosciuti: Caroli ritorna a indagare la linea d’ombra dell’arte che da sempre lo interessa, di artisti come Lorenzo Lotto, Giuseppe Maria Crespi o Filippo de Pisis, incompresi dai contemporanei o dalla critica d’arte, di centri come la Mantova del Rinascimento o la Milano del primo Ottocento, messi in ombra da città più “alla moda”, o delle alterne vicende di grandi mecenati come i Farnese. E racconta di come artisti e opere apparentemente vinti abbiano potuto comunque portare avanti la loro versione e creare idee tali da influenzare il futuro.

Il prossimo incontro del Centro relazioni culturali si terrà venerdì 21 marzo alle 18, come di consueto in sala D’Attorre, in via Ponte Marino 2, con la presentazione del libro di Osiride Guerrini, ‘Di piazza in piazza’ (SBC Edizioni).