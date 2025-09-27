Il cugino di Leo Longanesi sarà sepolto in paese

È scomparso a 97 anni Bruno Longanesi, cugino del giornalista e scrittore bagnacavallese Leo Longanesi. Anche Bruno, come il cugino, è nato a Bagnacavallo, il 30 agosto 1928. Per ragioni di lavoro aveva poi abbandonato la Romagna per trasferirsi in Lombardia dove viveva a San Giuliano Milanese. Per anni ha ricoperto il ruolo di dirigente dell’Eni. Nel tempo libero aveva assecondato la passione per la scrittura, evidente comune denominatore della famiglia, collezionando vari premi. Negli anni, infatti, Bruno Longanesi ha ottenuto 648 riconoscimenti in premi letterari di narrativa, 319 di caratura internazionale e 329 nazionali oltre a 5 titoli accademici internazionali di lettere per le tante pubblicazioni date alle stampe. Una produzione importante nella quale Longanesi ha trovato il modo di rendere omaggio alla sua città natale con il libro ‘Quando il Senio mormorava’ del 1995, con 23 racconti ambientati a Bagnacavallo. Bruno Longanesi era anche uno sportivo. Ha vinto una ‘Stramilano agonistica Internazionale’, ha partecipato alla Maratona di New York e ha svolto una intensa attività di alpinismo, come socio Cai, soprattutto sul Monte Rosa e sul Monte Bianco. Per l’estremo saluto, Bruno ha scelto di tornare nella sua Bagnacavallo dove il funerale si svolgerà oggi alle 14.30.

Monia Savioli