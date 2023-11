Il cuore delle scuole . Donazione per gli alluvionati

L’istituto comprensivo 7 di Imola e il Bassi di Castel Bolognese sono adesso gemellati.

La cerimonia a suggello dell’intesa si è tenuta ieri mattina nella biblioteca Bookcity, nel quartiere Pedagna a Imola, alla presenza degli alunni e delle rispettive dirigenze scolastiche.

Nell’occasione, sono stati donati alla struttura colpita duramente dall’alluvione dello scorso mese di maggio gli oltre 7mila euro raccolti nelle ultime settimane dalle due associazioni genitori dell’istituto comprensivo imolese: una che fa riferimento alle scuole elementari Bizzi e l’altra legata invece alle medie Orsini. È toccato a Rossana Neri, dirigente scolastica dell’Ic 7 di Imola, consegnare alla collega Pamela Ausili, alla guida dell’Ic Bassi di Castel Bolognese, il ricavato della raccolta fondi promossa e gestita dalle associazioni di cui sopra che ha visto la partecipazione generosa e attiva delle famiglie degli alunni.

Dopo i saluti istituzionali, la mattinata è proseguita con l’intervento di alcuni studenti che hanno letto un messaggio di solidarietà e speranza per la comunità scolastica di Castel Bolognese così duramente colpita dall’alluvione. L’iniziativa si è quindi conclusa con un omaggio musicale.

"Voglio sottolineare il prezioso impegno messo da tutte le famiglie che hanno permesso la realizzazione di tutto ciò – è il commento della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo 7 di Imola –. Un grazie particolare va a i genitori delle nostre associazioni scolastiche. Mi associo, personalmente, al messaggio di sostegno e speranza verso gli alunni, i docenti, i collaboratori, oltre che verso la collega Ausili, per il migliore dei futuri per tutti loro".

All’iniziativa di ieri mattina era presente anche il vicesindaco e assessore alla Scuola di Imola, Fabrizio Castellari.

"È stato molto suggestivo avviare un gemellaggio all’insegna della solidarietà fra un istituto del nostro territorio e una scuola a pochi chilometri da Imola, gravemente colpita in tutte le sue sedi dall’alluvione del maggio scorso – ha raccontato il vicesindaco Castellari –. Questo è stato il modo migliore per celebrare il 20 novembre, Giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza. Dall’inno nazionale a quello europeo per arrivare a Romagna mia, gli alunni hanno accompagnato con musica e canti una lezione di solidarietà davvero preziosa".

