Il cybercrime sta entrando nella vita delle aziende

Poche settimane fa due aziende aderenti a Confartigianato della provincia di Ravenna hanno rischiato di essere vittime di quella che viene definita ‘la truffa dell’IBan modificato’. In questi giorni sono segnalate in arrivo, tramite Pec, e-mail che simulano comunicazioni ufficiali e invitano al pagamento di fatture o altri adempimenti, allegando file che contengono malware. Sono solo due esempi che confermano come il cybercrime non tocca solo le realtà più grandi, anzi, e che ovviamente non si ferma ai confini delle città più grandi. In questi ultimi quattro anni, purtroppo, a livello nazionale si è registrata un’impennata del 45,5% di reati informatici in più contro le imprese. L’Emilia-Romagna è purtroppo anche sopra alla media: +53%. Si tratta di una criminalità diffusa, internazionale e bene organizzata, i cui reati fanno forse meno notizia di furti e rapine, generando meno insicurezza, ma i danni possono essere comunque molto gravi ed onerosi.

E’ quindi necessario che le aziende prendano ancora maggiore consapevolezza della necessità di proteggersi. Oggi praticamente tutto passa dall’online: conti correnti e pagamenti, dati sensibili, progetti, rapporti con la clientela ed i fornitori.

Le imprese colpite rischiano moltissimo. Nel 2024 circa il 42% delle aziende ha investito in sicurezza informatica, ma nonostante questo, poco più del 32% adotta almeno 7 delle 11 misure di sicurezza monitorate dall’Istat, cioè: crittografia dati, autenticazione forte con utilizzo di password complesse e almeno due sistemi di autenticazione, metodi biometrici, test di sicurezza ICT, monitoraggio attività sospette e allarme con implementazione di sistemi per rilevare e segnalare attività anomale o tentativi di intrusione, VPN, conservazione file di registro, backup separato dei dati e altro. Se in azienda non ci sono le necessarie competenze, è necessario affidarsi ad imprese specializzate, e Confartigianato anche in questo caso può essere di aiuto agli associati.