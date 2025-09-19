Vincere
Sergio Gioli
Vincere
Ravenna
Candidati impresentabili
CronacaIl cybercrime sta entrando nella vita delle aziende
19 set 2025
ROBERTO ROMIN
Cronaca
Il cybercrime sta entrando nella vita delle aziende

Le valutazioni e i consigli di Confartigianato per la sicurezza delle imprese.

Per approfondire:

Poche settimane fa due aziende aderenti a Confartigianato della provincia di Ravenna hanno rischiato di essere vittime di quella che viene definita ‘la truffa dell’IBan modificato’. In questi giorni sono segnalate in arrivo, tramite Pec, e-mail che simulano comunicazioni ufficiali e invitano al pagamento di fatture o altri adempimenti, allegando file che contengono malware. Sono solo due esempi che confermano come il cybercrime non tocca solo le realtà più grandi, anzi, e che ovviamente non si ferma ai confini delle città più grandi. In questi ultimi quattro anni, purtroppo, a livello nazionale si è registrata un’impennata del 45,5% di reati informatici in più contro le imprese. L’Emilia-Romagna è purtroppo anche sopra alla media: +53%. Si tratta di una criminalità diffusa, internazionale e bene organizzata, i cui reati fanno forse meno notizia di furti e rapine, generando meno insicurezza, ma i danni possono essere comunque molto gravi ed onerosi.

E’ quindi necessario che le aziende prendano ancora maggiore consapevolezza della necessità di proteggersi. Oggi praticamente tutto passa dall’online: conti correnti e pagamenti, dati sensibili, progetti, rapporti con la clientela ed i fornitori.

Le imprese colpite rischiano moltissimo. Nel 2024 circa il 42% delle aziende ha investito in sicurezza informatica, ma nonostante questo, poco più del 32% adotta almeno 7 delle 11 misure di sicurezza monitorate dall’Istat, cioè: crittografia dati, autenticazione forte con utilizzo di password complesse e almeno due sistemi di autenticazione, metodi biometrici, test di sicurezza ICT, monitoraggio attività sospette e allarme con implementazione di sistemi per rilevare e segnalare attività anomale o tentativi di intrusione, VPN, conservazione file di registro, backup separato dei dati e altro. Se in azienda non ci sono le necessarie competenze, è necessario affidarsi ad imprese specializzate, e Confartigianato anche in questo caso può essere di aiuto agli associati.

Truffa