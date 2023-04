Il ’Dante Alighieri’ mostra i suoi talenti Recite e letture dei liceali il 5 maggio

Dopo il successo riscosso lo scorso anno dall’iniziativa ’M’illumino di Classico’, si riaccendono i riflettori sul liceo ’Dante Alighieri’. Il 5 maggio alle 18 la scalinata dell’ingresso principale dell’Istituto in Piazza Anita Garibaldi 2, tornerà a fare da palcoscenico per gli studenti: nell’ambito della ’Notte Nazionale del Liceo Classico’, nata da un’idea del prof. Rocco Schembra e giunta alla sua IX edizione, in contemporanea con altri 355 licei d’Italia, sotto l’egida del Liceo ’Gulli e Pennisi’ di Acireale (CT), gli alunni di tutte le classi dell’indirizzo classico si esibiranno in varie performance. Tra brevi rappresentazioni teatrali, recitazioni, canti e letture drammatizzate, gli alunni, in collaborazione con i loro docenti faranno sentire il battito immortale dei classici greci, latini e italiani. La manifestazione, aperta a tutta la cittadinanza, si propone, spiegano dalla scuola, "di dare impulso e vitalità alle nostre radici culturali umanistiche più profonde, in primis quelle della civiltà greco-romana. Gli alunni, proprio in quelle classi nelle quali vivono le ansie e le aspettative di un percorso di studi faticoso, ma gratificante, hanno rielaborato alcune opere da loro studiate, per portarle in scena e condividerle con il pubblico, in modo originale, spontaneo e autentico".

Momento comune a tutti i licei classici d’Italia aderenti all’iniziativa sarà la performance finale, dedicata alla drammatizzazione di un passo del III libro delle Argonautiche di Apollonio Rodio.