Il De Rerum Natura da oggi alla Domus dei Tappeti di Pietra

La musica incontra la poesia che incontra la filosofia che incontra la natura che incontra il mosaico: accade da oggi al 9 luglio – sempre alle 17 – alla Domus dei Tappeti di Pietra (via Barbiani, a Ravenna) con De rerum natura, un progetto a cura de La Corelli e di RavennAntica. La rassegna di dodici brevi appuntamenti, inserita nel programma di Ravenna Festival, ci accompagna attraverso i sei libri dell’antico capolavoro di Lucrezio. L’invito di Lucrezio a guardare il mondo con occhi nuovi e mente aperta si rinnova attraverso la voce di Camilla Berardi (foto), in dialogo con i mosaici collocati negli ambienti originali di una domus tardo antica e il percorso di pagine musicali scelte da Jacopo Rivani. Il primo appuntamento è oggi con l’inno a Venere, fra le più belle pagine del poema, accostato a cinque lieder di Mozart affidati a Anna Pieri, Elena Pinna e Gianandrea Navacchia, per celebrare la voce come più antico strumento musicale. Come una ‘Beatrice’ lucreziana, Camilla Berardi accoglierà il pubblico nella chiesa di Sant’Eufemia.

Il 4 giugno si illustrerà il principio del ‘nulla si crea dal nulla’ con le costruzioni armoniche dei brani di Bach e Biber per violino solo eseguite da Nicolò Grassi. La teoria atomistica è protagonista anche il 6 giugno e il celebre brano In C di Terry Riley, reinterpretato da Luca di Chiara. Il trionfo delle forze vitali è al centro della performance dell’11 giugno, quando brani di stili ed epoche diverse creeranno un paradosso armonico tra barocco e pop. La Suite n. 1 per violoncello di Bach accompagna la riflessione sulle gioie della vita del 13 giugno. Programma completo su www.ravennafestival.org; 0544/249244; biglietti 6 euro.