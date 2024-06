Il debutto a Ravenna di Kirill Petrenko

Kirill Petrenko non ama rilasciare interviste: "Credo che occorra lasciar parlare l’esecuzione, il lavoro sul podio", ha detto in una delle sue rarissime dichiarazioni. Tanto perfezionista quanto riservatissimo, accurato in ogni sfumatura e profondamente carismatico anche nel suo ‘mistero’, è uno dei direttori d’orchestra più ammirati al mondo: nato in Siberia e cresciuto musicalmente in Austria, ha 52 anni e dal 2019 è direttore dei Berliner Philharmoniker, un’orchestra mitica che prima di lui è stata guidata da vere e proprie leggende come Herbert von Karajan, Claudio Abbado e Simon Rattle. Apparso come ospite nei più grandi teatri, il prossimo ottobre alla Scala di Milano dirigerà "Der Rosenkavalier" di Richard Strauss. È insolito vederlo in tournée lontano dalla ‘sua’ orchestra, e per questo è ancora più unico ed esclusivo il concerto che stasera alle 21 lo porterà al Pala De André di Ravenna, per uno degli eventi di punta della 35ª edizione di Ravenna Festival. Petrenko condurrà un’eccellenza fra le orchestre giovanili internazionali, la Gustav Mahler Jugendorchester, una delle ‘creature’ di Abbado che la fondò nel 1986: aperta a musicisti fino a 27 anni provenienti da tutta Europa, nei primi anni ‘90 fu la prima formazione giovanile a tenere audizioni nei Paesi dell’ex blocco dell’Est. Xxx Per il suo debutto a Ravenna, Kirill Petrenko ha scelto un capolavoro del tardo Romanticismo, la monumentale Quinta Sinfonia di Anton Bruckner che ha avuto mille definizioni, la "Corale", la "Cattolica", la "Sinfonia della Fede", ma che per il compositore austriaco (di cui si celebra il bicentenario della nascita) era semplicemente la "Fantastica".

Bruckner abbozzò questa partitura nel 1875, in un periodo molto difficile: i dubbi lo tormentavano, aveva dovuto affrontare accuse da cui fu assolto, aveva pure difficoltà economiche, e soprattutto sembrava non riuscire a ottenere quei riconoscimenti che avrebbe meritato. La sua Quinta venne eseguita soltanto nel 1894 (rimaneggiata da Franz Schalk) e Bruckner, già ammalato, non poté assistere al concerto. Morì due anni più tardi, dunque in vita non riuscì mai ad ascoltare questo suo lavoro che poi è stato annoverato fra le cattedrali della musica e, per uno degli strani giochi del destino, è arrivato a toccare anche il mondo pop: un frammento tematico del primo movimento della sinfonia, infatti, ritorna nel famoso giro di basso di "Seven Nation Army" dei White Stripes divenuto il tormentone dei Mondiali del 2006, vinti dall’Italia. Chissà se Bruckner avrebbe mai immaginato di essere anche il ‘papà’ di quel "Popopopopò" cantato a squarciagola dai tifosi azzurri...

In questo giugno Ravenna Festival offrirà un bouquet di splendide proposte musicali. Da non perdere, domenica prossima, sempre al Pala De Andrè, il nuovo appuntamento con Riccardo Muti che celebrerà i vent’anni dell’Orchestra Cherubini dirigendola anche nel "Concerto per clarinetto e orchestra K622" di Mozart con Simone Nicoletta, ex ‘Cherubino’, oggi primo clarinetto del Comunale di Bologna. E il 28 giugno sul podio sarà Sir Simon Rattle che condurrà la Chamber Orchestra of Europe in un viaggio lungo le stagioni artistiche della Mitteleuropa. Info: ravennafestival.org

Stefano Marchetti