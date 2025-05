Il debutto del Festival ’Arrivano dal mare’

Al via il festival ’Arrivano dal mare’, una programmazione ricca di marionette, burattini, ombre e pupi. Si inizia alle 10 al teatro Rasi con una produzioni di Ravenna Teatro: ’L’Europa non cade dal cielo a’ cui seguirà l’esperienza sonora dell’installazione ’Dialoghi dell’infanzia on tour’ di Beatrice Baruffini. Alle 17.30 alla Rocca Brancaleone ’Cappuccetto rosso nel bosco’, nell’elaborazione della compagnia toscana Zaches Teatro.

Alle 19 alle Artificerie Almagià due ospiti internazionali: Guillelm Alba con lo spettacolo ’Ma solitud’ e Ines Pasic con ’Desde el Azul’. Info e prenotazioni 392-6664211.