Il decano dei veterinari: "Ho visto il mondo"

Con i suoi 95 anni è il decano dei veterinari della provincia, una parte della vita dedicata alla cura degli animali di campagna, mucche, cavalli, suini, l’altra ricoprendo per altrettanto lunghi anni incarichi istituzionali, direttore del macello, veterinario comunale, provinciale e del porto, oltretutto in tempi in cui ogni giorno presentava nuovi problemi, la salmonella, il mercurio nel pesce, le carni adulterate. E per 30 anni ai vertici dell’Ordine, di cui è ancora presidente onorario. Ma Antonio Rambelli non è solo questo, è anche memoria vivente di tempi lontanissimi, tempi storici, balilla alle elementari, irreggimentato nella colonia di Marina visitata da Mussolini, cinque anni in Seminario, ma non per vocazione, segretario comunale della Dc più di sessant’anni fa, e, tutt’ora, appassionato viaggiatore. Lei è storia vivente! "Diciamo che vengo da lontano e ho ricordi vivi, a cominciare dall’infanzia. E per consegnare ai bambini d’oggi l’incredibile progresso del mondo di cui sono testimone, dalla falce all’allunaggio, a internet, ho scritto un libro ‘Una generazione fortunata. I miei ricordi’. Lo ha edito ‘Il Trebbo’, l’associazione culturale di Piangipane di cui mio figlio Agostino è presidente". Dove è nato? "A Piangipane, era il 16 gennaio del ’28, l’anno prima del grande nevone e del...