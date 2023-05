Il Decimino di ottoni apre martedì la rassegna ’Musica senza barriere’

’La musica senza barriere’, titolo del progetto, spiega già da solo l’obiettivo, che è quello di portare la musica a persone che non possono varcare la soglia di un teatro, siano esse ospiti di Rsa, carceri e ospedali. Con questa consapevolezza, su invito del Maestro Riccardo Muti e per volontà dei musicisti, sono fioriti i gruppi da camera dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. ’La musica senza barriere’ si rinnova con dieci concerti da domani al 27 luglio. Tre appuntamenti a ingresso libero sono l’occasione per scoprire luoghi testimoni della storia medica della Romagna, grazie alla collaborazione con l’Ausl: l’ospedale Franchini di Santarcangelo completato nel 1870 (22 maggio); l’Ospedale Lorenzo Domenico Ricci di Premilcuore, oggi residenza per anziani (29 maggio); la Chiesa dell’ex Ospedale di Meldola (in questo caso, a causa dei recenti eventi meteorologici, il concerto previsto lunedì, sarà riprogrammato in data da definire). Il Decimino di ottoni, il Quartetto di viole e il Sestetto d’archi della Cherubini saranno anche all’Abbazia di Pomposa il 14, 24 e 31 maggio: il ciclo di conferenze, visite guidate e concerti ’Il Medioevo luminoso: Pomposa, la musica del colore’. Al Museo Nazionale di Ravenna, per il ’Maggio in musica al museo’, gli appuntamenti si susseguono per quattro martedì consecutivi alle 17 nel Refettorio in via San Vitale dove si conservano gli affreschi di Santa Chiara (16, 23, 30 maggio e 6 giugno); ai tre gruppi da camera già citati (martedì suonerà il Decimino Ottoni) si aggiunge il Quartetto Böcklin per il concerto a giugno. Gli eventi all’Abbazia di Pomposa e al Museo Nazionale di Ravenna, resi possibili dalla collaborazione con la Direzione Regionale Musei, sono accessibili con il biglietto di ingresso del luogo a cui si aggiunge un simbolico biglietto a 1 euro per il concerto. A Ravenna i luoghi interessati sono la Casa Circondariale, il reparto pediatrico dell’Ospedale S. Maria delle Croci, il Centro Socio Riabilitativo ’Bosco Baronio’, il Monastero delle Carmelitane, la Cooperativa Sociale Progetto Crescita e la Casa per anziani ’Galla Placidia’; a Forlì la Cooperativa CavaRei, a Lugo la Casa di riposo ’Don Carlo Cavina’ e a Russi la Cra Baccarini. Info: orchestracherubini.it