Il declassamento della dogana. De Pascale sul piede di guerra: "La Regione non resterà a guardare"

"Un errore strategico gravissimo, che rischia di penalizzare pesantemente il porto e con esso l’intero sistema economico regionale e nazionale". Il presidente della Regione Michele de Pascale non usa mezzi termini per commentare il declassamento della dogana di Ravenna da prima a terza fascia. E lo stesso fa la politica locale dopo la notizia del declassamento, arrivato con la riorganizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

"Ravenna – prosegue de Pascale –, con un gettito erariale di due miliardi di euro l’anno tra dazi e Iva, rappresenta un punto cruciale per il traffico merci e passeggeri dell’Adriatico e non può essere trattata alla stregua di realtà logistiche di minore portata. È incomprensibile che tra i principali scali del nord Adriatico, solo Ravenna sia stata esclusa dalla prima fascia, pur in presenza di volumi operativi e criticità che richiederebbero risorse e strutture di primo livello. Il provvedimento, basato su criteri evidentemente non ponderati in maniera adeguata, ignora la complessità del lavoro portuale". De Pascale ha inoltre annunciato che la Regione "non resterà a guardare. Ci uniamo alle tante voci di protesta e alle preoccupazioni degli operatori del settore per chiedere un immediato intervento politico" da parte del governo.

Anche l’assessora comunale al Porto Annagiulia Randi definisce il declassamento "assolutamente incomprensibile. Oltre che essere avvenuto senza alcuna concertazione con il territorio, non ci risulta che abbia nemmeno visto il coinvolgimento degli uffici della dogana di Ravenna. Condividiamo pienamente la posizione espressa dal presidente della Regione de Pascale e supporteremo i passi che la Regione vorrà intraprendere perché questa decisione sia rivista". E Randi aggiunge che "questa decisione, già di per sé incomprensibile, lo appare ancora di più in un momento come questo, nel quale sono appena stati istituiti la Zona logistica semplificata Emilia-Romagna, che vede il ruolo centrale del porto di Ravenna, e il comitato di indirizzo per il suo funzionamento e si stanno realizzando a Ravenna investimenti strategici per l’intero Paese come il rigassificatore. Siamo il primo porto italiano per sbarco di merci alla rinfusa, l’unico scalo dell’Emilia-Romagna in piena espansione dove si stanno realizzando progetti come il nuovo terminal crociere e il nuovo terminal contenitori. Il livello di uomini e mezzi assegnato agli uffici di terza fascia è assolutamente inadeguato alla mole di traffico e ai tempi di risposta" e "c’è anche un tema di capacità di controlli e quindi di sicurezza, legato all’ingresso di merci e persone".

"Occorre un fronte comune di forze politiche, istituzioni e imprese affinchè la risposta di Ravenna sia utile a Regione e Governo nelle azioni necessarie per rispristinare quella prima fascia che ci compete" è l’appello di Giannantonio Mingozzi, presidente di Tcr, gruppo Sapir. Che inoltre definisce la decisione presa "un vero e proprio schiaffo al nostro porto e all’intera economia ravennate, che conta molto su import ed export".

Anche Mirko De Carli, portavoce nazionale del Popolo della Famiglia, definisce il declassamento "un danno e uno schiaffo alla città". "Ravenna è uno snodo cruciale per il passaggio di merci nell’Adriatico – sottolinea – e l’economia ravennate è strettamente connessa all’attività delle dogane. La decisione arriva dunque come un fulmine a ciel sereno e, tra i principali scali del Nord Adriatico, a rimanere penalizzata è la sola Ravenna". De Carli quindi sollecita la Regione e de Pascale "a lavorare fin da subito con il governo per ristabilire la situazione".