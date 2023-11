Il Delta Padano piange Casadio. Oggi i funerali

Si svolgeranno questa mattina alle ore 10, nella chiesa di San Biagio, i funerali di Vincenzo Casadio, scomparso giorni fa all’età di 94 anni. Dipendente come geometra dell’Ente Delta Padano, Casadio era conosciuto soprattutto per essere stato per molti anni il Presidente della Pro Loco di Marina Romea, incarico che ha ricoperto con grande passione e dedizione e nel quale ha messo in pratica le sue qualità di promotore e di organizzatore. I lettori del Carlino ricorderanno senz’altro i suoi puntuali interventi, garbati ma decisi nel denunciare fatti e situazioni che a suo modo di vedere non tornavano a favore della comunità. Abbiamo condiviso l’amore per la nostra Ravenna e spesso mi telefonava ringraziandomi degli articoli che rievocavano tradizioni e curiosità legate al bel tempo che fu. Persona serena e disponibile conservo di lui un caro ricordo legato soprattutto alle serate di Marina Romea alle quali spesso mi invitava per incontri e conferenze. Fu legatissimo alla moglie Anna, che ha accudito fino alla fine con una dedizione che non sempre si riscontra in certe situazioni. Sul sito della “Pro loco” è stato definito “una bella persona” e credo sia questo il giudizio unanime di chi ha avuto la fortuna di averlo conosciuto e di essergli stato amico. Franco Gàbici