Il demone del gioco: "’Sobrio’ da 17 anni,. So che non guarirò mai"

Simone (nome di fantasia), 61enne pensionato, residente a Ravenna da una trentina d’anni, lei giovedì ricorderà la sua prima partecipazione alle riunioni dei Giocatori Anonimi e i suoi 17 anni di sobrietà. Sobrietà da cosa?

"Dal gioco d’azzardo".

Quale è la sua storia?

"Fino al 2001 ero un giocatore sociale, cioè non compulsivo. Detto altrimenti: non mi ero mai fatto prendere. Giocavo a carte, qualche schedina con i colleghi (sono un grande appassionato di calcio), cose del genere".

Quando ha iniziato a giocare?

"Da ragazzino. Giocavamo a beccaccino nel bar, poi al SuperEnalotto una volta ogni tanto come fanno 25 milioni di italiani".

Poi cosa accadde?

"Sono stato un giocatore di slot machine dal 2001 al 2008. Tra il 2000 e il 2001 iniziai a guardare mio cognato giocare alle ’macchinette’. Ricordo che guardavo lui e altri fare la stessa cosa e pensavo: ’Questi si stanno rovinando’".

Pensava ’a me non accadrà mai lo stesso’?

"Esattamente. Davo un giudizio. Tornando a quegli anni, dopo il lavoro andavo al bar, giocavo 5-10 euro, magari ne vincevo 15 con i quali mi pagavo l’aperitivo. Poi piano piano ho sentito il bisogno di giocare, come quando una persona ha fame e sete".

Come combinava il gioco con lavoro e famiglia?

"Raccontando balle. Il lavoro, in un modo o nell’altro, sono sempre riuscito a tenerlo. Le prime volte mia moglie mi chiamava e mi chiedeva ’dove sei?’ e io inventavo: ’Sto facendo un’ora di straordinario’, cose del genere. Prima ho cercato tempo per giocare, poi soldi. Lì ha avuto inizio la mia compulsione. Mi piaceva e mi piace tanto ancora oggi giocare".

Andava a giocare sempre negli stessi posti?

"Sostanzialmente sì, in un paio di bar, uno a Ponte Nuovo, l’altro lì vicino".

Com’era la vita del giocatore?

"Quando dovevo uscire per lavorare alle 8, entravo in un bar alle 7 e ci restavo fin alle 18. Raccontavo bugie: mettevo una maschera e non riuscivo a stare senza il mio mondo".

Dove sta il piacere in tutto questo?

"Sono diventato dipendente di emozioni positive e negative. Emozioni che mi dava il gioco. Giocavo sei ore e il mondo restava fuori".

Conseguenze?

"Nel 2001 mia figlia aveva 10 anni. Ho perso pezzi di vita di mia figlia e della mia famiglia. Andavo a trovare i miei genitori ogni 2-3 mesi".

Dove trovava i soldi?

"Come dicevo, ho sempre continuato a lavorare. I soldi dello stipendio li usavo per giocare. Dicevo a casa che si era rotta la macchina o che doveva cambiare le gomme: ovviamente non era vero. Usavo i soldi nelle slot machine. Anche perché rompevo la macchina, si fa per dire, 3-4 volte ogni anno...Per fortuna ho sempre avuto paura di fare debiti, quindi in qualche modo mi sono frenato. Certo, ho avuto il conto corrente in rosso per tre anni e mezzo di fila".

A che punto arriva una persona che ha questa dipendenza?

"Le racconto questa. Amo molto il calcio. Quando il Ravenna era in serie B, nel 2007, feci l’abbonamento solo per avere una scusa per andare a giocare nel bar vicino lo stadio. Stavo lì dalle 13 alle 18".

E insomma quell’anno non vide una partita.

"Credo solo quella col Cesena".

Come si è avvicinato ai Giocatori Anonimi?

"Per sette anni riuscii a nascondere tutto, poi mia moglie se ne accorse e mi disse: ’O te ne vai di casa, o ti fai aiutare’. Andai alla prima riunione qui a Ravenna il 23 ottobre 2008. E da quella sera non ho più giocato".

Che impatto ebbero gli incontri su di lei?

"La prima volta dissi: ’Non sono come loro’, poi dopo un mese e mezzo ascoltai il racconto di una persona che mi terrorizzò. E pensai: ’Adesso devo smettere’".

Cosa le suscitò terrore?

"Una persona di Ravenna raccontò che andava a giocare al Casinò di Venezia. Una sera perse una cifra molto alta - alle riunioni non parliamo mai di quanti soldi abbiamo perso -: non aveva nemmeno i soldi per acquistare il biglietto del treno. Si diresse comunque in stazione: nel tragitto incontrò un gruppo di strozzini al quale doveva dei soldi. Lo picchiarono e gli ruppero una gamba".

Una volta iniziato il percorso per combattere la dipendenza, come è cambiata la sua vita?

"Se parliamo di soldi, mia moglie mi dava lo stretto necessario: quelli per le sigarette e la benzina per capirci".

Senza sua moglie avrebbe avuto la forza, da solo, di farsi aiutare?

"Non lo so, ma non credo. Quello dei Giocatori Anonimi è un percorso che mi ha dato speranza. Mi ha fatto capire che la vita è un’altra, la vita c’è anche senza il gioco. Quando ci incontriamo si mette in comune la propria esperienza. Per chiedere aiuto ci vogliono due palle...e tanto coraggio. Nella stanza dove ci vediamo è scattata la magia. Però è un percorso che non finisce mai: io non guarirò mai".

Le emozioni che le dava il giocare ha provato a sostituirle con altro?

"Ho rischiato di farlo con l’alcol".

Oggi è più facile diventare ludopati?

"Sì. Il pericolo del gioco è molto sottovalutato. Quando giocavo ero costretto, fisicamente, ad uscire dal bar per andare a fare bancomat, c’era un momento di stop. Oggi è tutto nello smartphone. E con il telefonino possono giocare anche ragazzini di 13-14 anni".

Il bisogno di giocare si è affievolito nel corso del tempo?

"Un po’ sì, ma io sono ancora dipendente. Posso dire che i Giocatori Anonimi mi hanno salvato il c...".

Luca Bertaccini