Il deputato Cafiero de Raho ha visitato le zone alluvionate

"È inimmaginabile il ritardo con cui questo governo sta intervenendo a favore delle famiglie e delle imprese". Parole dell’onorevole Federico Cafiero de Raho (al centro in foto) in visita a Faenza ieri. Il deputato del Movimento 5 Stelle è intervenuto dichiarando: "Ci sono persone che stanno spendendo tanto per i ripristini, imprese che non riescono ad andare avanti e un governo sonnecchiante che non vuole dare una mano. La città non ne vuole approfittare ma vuole solo rimettere in moto ciò che aveva prima". L’esponente pentastellato, già magistrato e procuratore nazionale antimafia ha visitato il territorio ravennate partecipando all’incontro alla Classense ’Le nuove frontiere della lotta alle mafie’. Ieri, accompagnato dal senatore Marco Croatti, dall’assessore Massimo Bosi, dal consigliere comunale Marco Neri, e dal coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle Gabriele Lanzi, ha visitato alcune zone della città colpite dall’alluvione tra cui la scuola ‘Il Girasole’, incontrando i sostenitori in piazza del Popolo e il sindaco Massimo Isola in Comune. "Ho trovato una cittadina che è un modello, – ha spiegato –, credo che Faenza debba essere presa come modello del nostro Paese per la capacità di ricostruire, il dinamismo, l’amore e la cura per gli edifici".

d.v.