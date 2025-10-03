Il derby adriatico fra Marina e Punta Marina

Seconda Categoria in campo con le tante ravennati impegnate. Nel girone M la Vis Faventia di Roberto Rodondi (nella foto) capolista assieme a Mezzano e Brisighella, sarà ospite della Real Voltanese. Nel girone N domani il Marina, primo della classe, ospita nel derby adriatico il Punta Marina mentre il San Pancrazio, che insegue a due punti, ospita il Fornace Zarattini. Nel girone O, la Pol. 2000 e il Junior Cervia sono in cerca del primo successo.

Programma Seconda Categoria (4ª giornata, ore 15,30). Girone M (domani): Lugo-San Rocco. Domenica: Brisighella-Pro Loco Reda, Mezzano-Bagnara, Real Voltanese-Vis Faventia, Santagata Sport-Giovanili Santerno, S. Imolese-Riolese, Vita-B. Tuliero. Classifica: Mezzano, Brisighella, Vis Faventia 9; Vita 7; Riolese, Lugo 6; S. Imolese, Santagata Sport, Bagnara, San Rocco, R. Voltanese 3; P. L. Reda 1; B. Tuliero, Giov. Santerno 0. Girone N (domani): Marina-Punta Marina. Domenica: Gs Romagna-Godo, Porto Fuori-Low Street, San Colombano-Real, San Zaccaria-Carpinello, San Pancrazio-F. Zarattini, Sporting Predappio-Medla. Classifica: Marina 9; San Pancrazio 7; Medla, San Zaccaria, P. Fuori, Low Street, Sp. Predappio 6; Carpinello 5; S. Colombano 4; F. Zarattini 3; Gs Romagna 1; Godo, P. Marina, Real 0. Girone O (domenica): Pol. 2000-Valverde, Junior Cervia-Capanni. Classifica: S. Carlo 9; Virtus, Around 7; Dismano Utd, Atl. Frampula, J. Gambettola, Valverde 6; Capanni 5; Borghigiana 4; Torresavio 2; Pol. 2000 1; J. Cervia, Alfero, Sarsinate 0.