Il Derby tra gli studenti: il Polo segna due gol e vince sul Liceo

Tifo e atmosfera da stadio, con cori (positivi) indirizzati anche alla sindaca della città, Elena Zannoni. In campo le rappresentative del Liceo e del Polo a contendersi un derby studentesco targato Lugo. Fumogeni, fischi, cori, urla e la tensione agonistica come nelle migliori tradizioni calcistiche. Una partita che è andata in scena lunedì 2 giugno, poco prima della ripresa degli studi per l’ultima settimana di scuola. Decisivi i due gol segnati dal Polo, che si è aggiudicato il derby con i cugini del liceo per 2 a 1. Un risultato che porta in vantaggio il Polo anche nel conto delle sfide disputate in vari sport nel lungo fine settimana. Si era iniziato il 30 maggio al PalaLumagni con la sfida di pallavolo, ad appannaggio del Polo per due set a uno. Il 31 maggio il liceo aveva riportato in parità il conto delle sfide vincendo per 70 a 56 la sfida sul parquet del basket, sempre al PalaLumagni.

Il liceo ora ha la possibilità di riportare in parità le sfide vinte con il calcetto saponato, gara che si terrà lunedì alle 20.30. "Ma il derby vero è quello del calcio e lo abbiamo vinto noi" ricorda Nicolò De Rienzo, rappresentante degli studenti del Polo. "Vivere tutto ciò credo che sia stata una delle emozioni più forti a livello scolastico della mia vita – dice –. È stata davvero una bellissima avventura fin dal principio, dall’idea alla realizzazione". Emozionata e un po’ imbarazzata per i cori la sindaca: "Pensavo che Zannoni fosse un giocatore in campo – sorride –. Sono felice di aver appoggiato l’idea dei rappresentanti di Polo e Liceo". La sindaca aveva promesso di riproporre la partita l’anno prossimo se fosse andato tutto bene, cosa che effettivamente è successa.

Matteo Bondi