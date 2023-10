"Il destino non puoi fregarlo, accade quello che deve accadere"

Per la prima volta è un uomo il protagonista dell’ultimo romanzo dello scrittore ravennate Stefano Bon che si intitola ‘Ascolta oltre l’oceano’ (Clown Bianco), in uscita nelle librerie da fine ottobre. Nei primi due libri, ‘Il giorno in cui sono stata uccisa è stato il più bello della mia vita’ e ‘La ragazza che andò all’inferno’, lo erano state due donne, mentre nel terzo ‘Così come sei’, una coppia. Filo conduttore è come le persone affrontano le varie fasi della vita, quanto influiscono gli incontri e le situazioni, il destino di ciascuno che alla fine si disvela.

Bon, il nuovo romanzo racconta di Giovanni, un giovane uomo con un futuro brillante davanti a sé. Ma cosa c’è dietro l’angolo?

"Nel momento in cui si trova a una svolta lavorativa e sentimentale, per non sbagliare scelta, decide di trascorrere una settimana lontano da tutto e tutti, su un isolotto in mezzo all’oceano dove non c’è nemmeno la corrente elettrica, in compagnia di libri e musica. Ma lo aspetto un incredibile colpo di scena: un ragazzo che lavorava per la sua stessa azienda, dopo essere stato licenziato, entra armato in ufficio e compie una strage".

Un dramma che avrà una forte influenza sulla vita del protagonista…

"Sì. Lo shock è tale che, da sopravvissuto, attraverserà gli anni cercando di sfuggire dai fantasmi del passato, mentre il suo lato oscuro emergerà e lo porterà a compire atti che non avrebbe mai immaginato. Il romanzo racconta la sua storia lungo tre decenni, a partire dagli anni Novanta, e fa capire come "Il destino non lo freghi" e se certe cose devono accadere, accadono".

Da cosa ha preso ispirazione? "Mi sono immaginato una scena, quella di una persona che impazzisce e commette una strage. Da lì, ho iniziato a pensare a un uomo senza radici, attorno a cui ho costruito l’intera storia. Mi interessano i destini".

È vero che la prima stesura dei suoi libri è rigorosamente a mano?

"Sì, scrivo con una biro su un quaderno a spirale, che posso portare ovunque. Tutti gli scrittori hanno il loro sistema e non è sempre lo stesso. Per quanto mi riguarda, devo prima buttare giù tutte le idee che ho in testa a mano senza troppo preoccuparmi della forma o delle ripetizioni. In un secondo momento, ribatto tutto al computer per fare la prima stesura vera e propria. Le correzioni le faccio nuovamente a mano sui fogli stampanti, in modo da avviarmi poi verso la fine del lavoro".

Scrivere a mano, oltre a essere un gesto che le piace, che vantaggio le offre?

"Quello di annotare subito uno spunto, una folgorazione… l’immediatezza. Se si aspetta troppo, poi si rischia di dimenticare. Nel mio caso, ho accumulato diversi quaderni con vari appunti che a volte lascio stare per poi riprendere in altri momenti. In questo momento, ho già terminato un altro lavoro a mano, presto inizierò la trascrizione al computer".

Roberta Bezzi