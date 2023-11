Il dialetto secondo i parroci

In risposta a un questionario sui contadini romagnoli inviato ai parroci nel 1811 dall’Amministrazione napoleonica, rispondeva un parroco sul dialetto: "Chiamandosi, poco usano il nome, ma dicono ’Oi tann’abed?’, o sia ’Olà non badi?’". Ancor oggi usa richiamare confidenzialmente una persona in questo modo: "Vôi! T’a n’abêd!" che significa "Ehi! Tu che fai finta di non sentire!". Riguardo alla parlata dei suoi parrocchiani il sacerdote rilevava: "Certe parole, per mancanza di Litteratura, le mozzano e troncano". Più ingeneroso il parere di un collega: "Il dialetto di questi contadini è pieno di spropositi. Storpiano le parole, dicono una cosa per un’altra. Meritano compatimento perché sono ignoranti di loro natura".