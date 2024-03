Il diario per immagini di Annagiulia Alni

Alle ore 18, nella Sala Don Minzoni del Seminario (piazza Duomo 4) verrà presentato il libro ’Linee. Diario per immagini’ di Annagiulia Alni curato da Beppe Baroncelli e Giorgia Martano. Il volumetto, edito da Danilo Montanari, presenta ventun foto della giovane autrice che, come scrive Baroncelli nella presentazione, è "dotata di un’intelligenza creativa, padroneggia l’obiettivo della sua macchina fotografica trasferendo lo sguardo comune sul quotidiano in immagini".

Questa raccolta, scrive Giorgia Martano, "colpisce subito per le tinte calde e brune che riflettono i toni mielati dei freschi tramonti d’autunno". Ad ogni immagine è associato un pensiero per aiutare il lettore a ’capire’ le foto, che non sono semplici ’clic’, ma il punto d’arrivo di un itinerario intimo che l’autrice intende condividere con quanti le osservano. Interverranno i curatori Beppe Baroncelli e Giorgia Martano e l’editore Danilo Montanari.