Il dibattito infiamma il consiglio. Corsini: "Alluvione usata come scusa"

Approvato all’unanimità il "Documento a sostegno della lotta dei lavoratori della MM packaging italy s.r.l. (ex Farmografica)" presentato nella seduta straordinaria del consiglio comunale di ieri a seguito della comunicazione giunta da parte dell’azienda austriaca Meyr Melnhof di avviare le procedure di licenziamento collettivo dei 92 dipendenti. Non sono invece messe in discussione le trattative in corso con il Gruppo Focaccia che potrebbe arrivare e ‘salvare’ il lavoro delle oltre novanta persone. Presenti in consiglio anche una trentina di dipendenti dell’ex Farmografica, sindacati, forze dell’ordine e altri esponenti politici. Non potendo partecipare al consiglio comunale, il presidente dello stesso, Gianni Grandu, ha aperto il consiglio leggendo che "la chiusura della ex Farmografica è uno sfregio al nostro territorio e alla nostra comunità. Vogliamo tornare a produrre, a lavorare e a sentire vive quelle macchine che l’alluvione ha fatto smettere di muovere". Anche il sindaco Massimo Medri ha ribadito che "l’alluvione è un alibi. Occorre condannare il comportamento del gruppo viennese e occorre costringerlo fare accordi con il Gruppo Focaccia. Non possono andare via con in tasca il premio dell’assicurazione e lasciare qua le macerie. Chiediamo infine la revoca dell’avvio della procedura di licenziamento collettivo".

Tutte le parti istituzionali sono pronte a incontrarsi con la MM anche durante le festività. Dura la posizione della Regione rappresentata dall’assessore Andrea Corsini "abbiamo da subito avuto la sensazione che l’alluvione sarebbe stata la scusa per chiudere l’azienda. Quello che accaduto è offensivo, umiliante e intollerante. È venuto meno l’accordo di non procedere al licenziamento collettivo preso in Prefettura, che rappresenta luogo di Governo. La procedura di licenziamento collettivo è un fatto gravissimo; anche nella ricca Emilia Romagna le crisi aziendali ci sono ma si affrontano con dialogo e rispetto. Per questo motivo se la MM non dovesse far rientrare la situazione con correttezza abbiamo paventato la messa in discussione dei rapporti diplomatici tra Italia e Austria".

Ilaria Bedeschi