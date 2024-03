Il Dicam riparte di slancio. Accordo con l’Ordine

Rendere sempre più forte e stabile il legame tra la facoltà di Ingegneria di Ravenna dell’Università di Bologna (in particolare Dicam, dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale e dei materiali) e l’Ordine degli Ingegneri della provincia di Ravenna, naturalmente senza trascurare l’amministrazione comunale. Il tutto in un accordo sottoscritto ieri a Ravenna alla presenza del Sindaco Michele De Pascale e dell’assessore ai Lavori pubblici Federica Del Conte.

La sede ravennate del Dicam era sul punto di chiudere, causa il basso numero di studenti, ma anche la scelta di attivare un corso in lingua inglese (Building Construction Engineering che si affianca alla magistrale in Ingegneria dei processi e dei sistemi edilizia e all’Offshore Engineering) ne ha risollevato le sorti e ora, come ha detto il direttore del Dicam Stefano Gandolfi, si viaggia intorno ai 100 studenti. Adesso serve ’legare’ sempre più gli studenti al territorio e portare il territorio nelle aule di studio, in maniera che i ragazzi comprendano sempre meglio la realtà in cui sono calati e il territorio possa utilizzarne al massimo le potenzialità. L’accordo tra Ateneo e Ordine, di durata quadriennale, mira infatti a realizzare diverse attività legate ai tre corsi e gli Ingegneri si impegnano a organizzare seminari, conferenze e attività didattiche (il primo sarà un evento in calendario il 17 maggio sulla gestione del territorio partendo dagli eventi legati all’alluvione dello scorso maggio) così come a far svolgere percorsi di tirocinio all’interno degli studi professionali e a cofinanziare attività didattiche professionalizzanti, borse di studio per tesi di laurea e favorire il rapporto tra giovani neolaureati e imprese.

Da parte sua il sindaco De Pascale ha salutato con favore un’iniziativa che apre sempre più l’università al territorio su cui insiste dopo una fase in cui ha dovuto scontare le problematiche legate all’industria dell’off shore che ha focalizzato praticamente solo sull’estero le proprie attività. "Ora le cose sono cambiate – ha detto De Pascale – e le competenze ingegneristiche possono essere di fondamentale rilievo per le industrie ravennati". Così come, ha concluso De Pascale, assolutamente fondamentale diventa lo sforzo sul fronte dell’orientamento per far fare a studenti e famiglie le scelte giuste in un momento in cui c’è una sete disperata di competenze ingegneristiche". Giorgio Costa