Il dietrofront dei Cinque stelle: "Nessuna prova di alleanza"

Una scelta, quella di non appoggiare la richiesta della commissione di inchiesta sull’alluvione nonostante l’avesse proposta insieme alle altre opposizioni, che a qualcuno è risultata così bizzarra da far trasparire delle "prove tecniche di alleanza" in vista delle prossime amministrative. Il Movimento 5 Stelle però non ci sta e chiarisce i motivi che lo hanno spinto ad astenersi durante il voto che ha visto uniti il PD e gli altri gruppi di maggioranza nel bocciare la commissione. "La commissione d’inchiesta non ha poteri particolari di indagine o di convocazione riguardo il personale extracomunale – spiega Mauro Marchiani, consigliere pentastellato, in merito al suo "cambio di passo" – e tantomeno potere. di accesso agli atti delle sovrastrutture, quindi è potenzialmente una scatola vuota. Lo stesso compito può essere svolto dalle commissioni ordinarie – aggiunge - soprattutto ora che sono pubbliche negli atti e nei lavori. A questo proposito ringrazio i gruppi di maggioranza che hanno aperto a questa nostra richiesta. I 5 stelle Lughesi – ricorda Marchiani - hanno fatto della trasparenza e dell’interesse dei cittadini il loro cavallo di battaglia, e non intendono essere da meno in questo difficile momento. Qualcuno malignamente legge in questa scelta, delle prove tecniche di alleanza elettorale: niente di più sbagliato. Abbiamo sempre lavorato per il bene della città e siamo sempre aperti a tutti coloro che con i fatti vogliono migliorare Lugo. Rimanendo sul tema alluvione, parecchie domande e molte risposte devono arrivare dalle commissioni ordinarie, su cosa non ha funzionato nella gestione della crisi dell’alluvione e quali soluzioni si intendono mettere in atto, nell’esclusivo interesse dei cittadini. Abbiamo visto in questi giorni già convocata la prima commissione congiunta per la stesura del calendario, altro fatto concreto e molto importante perché – conclude - stilerà un calendario e la traccia dei temi da trattare".

Monia Savioli