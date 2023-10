"Il diporto diventa strumento di promozione turistica"

Diciassette itinerari in barca, da Sanremo a Trieste, per promuovere i porti turistici come punti di approdo per esplorare l’entroterra e scoprirne le bellezze. È il progetto ’L’Italia vista dal mare – Scopri dove ti porto’, promosso da Ministero del Turismo e Regioni in collaborazione con Assonautica Italiana ed Enit. Testimonial d’eccezione il ketch Jancris, approdato venerdì al Circolo Velico di Marina di Ravenna. È la barca a vela che da decenni solca i mari del mondo con finalità ambientaliste, di ricerca e filantropiche, condotta dallo skipper e scrittore Alfredo Giacon e da sua moglie Nicoletta Siviero.

"Da quest’anno – spiega il responsabile di progetto, Renato Carafa di Assonautica Chieti-Pescara - il diporto è entrato a pieno titolo tra i segmenti turistici, come il cicloturismo e il turismo enogastronomico, ed è stato dato alle Camere di commercio, e quindi ad Assonautica, il compito di sviluppare questa capacità di circumnavigare l’Italia per trasformare i diportisti in esploratori del territorio". "È un turismo slow – commenta Giacon –, sostenibile, che può permettere alle località di mare di allungare la stagione con una potenziale clientela benestante".

In Adriatico gli itinerari sono 4 e vanno da Otranto a Trieste. "Siamo felici di caldeggiare e far conoscere questa iniziativa che sta girando tutta l’Italia e di essere riusciti a portarla anche qui a livello locale", afferma Cesare Cervellati di Assonautica."Abbiamo 500 soci con 400 barche ormeggiate, per cui la nostra attenzione verso il diporto è massima", aggiunge Matteo Plazzi, vice presidente del Circolo Velico Ravennate che ha ospitato lo Jancris nei suoi pontili.

Maria Vittoria Venturelli