Il direttore delle Dogane diventa socio onorario

Il nuovo dirigente dell’Ufficio delle Dogane, Francesco Papoff, questa sera alle 19.30, in occasione dell’incontro conviviale organizzato dal consiglio direttivo del The International Propeller Club Port of Ravenna, sarà insignito del titolo di socio onorario. L’incontro sarà anche l’occasione per fare il punto sulle attività dell’Ufficio di Ravenna dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Interverranno Simone Bassi, presidente Propeller Port of Ravenna, Oriano Visani, presidente Consiglio territoriale spedizionieri doganali regione E.R., Federico Di Tommaso, presidente ADER Emilia Romagna, Alessandra Riparbelli, presidente ADER Ravenna,  Francesco Papoff, direttore Ufficio delle Dogane. L’incontro è al Grand Hotel Mattei.