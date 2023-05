Il direttore dello stabilimento "Noi colpiti da un uragano I danni sono ingentissimi"

Fabio Baldazzi, cos’è successo?

"Eravamo tutti nei nostri uffici – dichiara il direttore generale di Caviro Extra– , io stavo partecipando a una call, e quando ho sentito il primo scoppio, fortissimo, pensavo che un fulmine avesse colpito il parco antistante. Poi ne sono seguiti altri due o tre e allora ho capito che non si stava sviluppando un temporale ma eravamo noi ad essere stati colpiti da un uragano".

Come state?

"Un po’ ammaccati psicologicamente, ma posso dire con certezza che stiamo tutti bene. Non solo i dipendenti di Caviro ma anche i manutentori delle ditte esterne, che ho incontrato personalmente, erano terrorizzati ma sani e salvi".

Lo spavento deve essere stato grande.

"Sì, ma il piano di evacuazione ha funzionato perfettamente. In due minuti dopo le esplosioni abbiamo visto le fiamme alzarsi a dieci metri. La prima esplosione è stata fortissima, un nostro dipendente mi ha raccontato di trovarsi a parecchi metri e di essere stato sbalzato a terra. Senza un piano ottimale sarebbe stata una tragedia".

Che cosa è successo esattamente?

"Un reparto, anzi un segmento di deposito nella zona centrale e interna è collassato ed è esploso, poi l’incendio si è propagato nelle immediate vicinanze".

Erano in corso manutenzioni?

"Di diverso tipo, soprattutto meccaniche. Ma per rispetto delle aziende che stavano lavorando lì prima di sbilanciarci è opportuno fare delle verifiche. Noi abbiamo protocolli manutentivi molto rigorosi, e di recente abbiamo incrementato il plafond delle manutenzioni per alzare il livello di affidabilità degli impianti".

Che cosa o chi ha provocato la combustione?

"Ci sono silos di alcol etilico. È un’illazione parlare di qualsiasi teoria. Di certo l’alcol da solo non brucia, ma non si può dire adesso se qualcuno ha sbagliato. Ci sarà il momento delle verifiche e delle indagini".

Subito dopo l’esplosione in molti hanno pensato al peggio.

"Sul web in particolare hanno circolato delle vere e proprie fake news. Sono giunte anche a me. Si parlava di venti morti. Immaginatevi come ci siamo sentiti noi e i nostri cari. Mio figlio era a scuola e mi ha chiamato al cellulare preoccupato. Parlare di morti è stato vero e proprio sciacallaggio".

Un’altra preoccupazione diffusa ha riguardato il propagarsi dei fumi.

"Quando si bruciano parti metalliche o plastica qualcosa c’è sempre che scatena il fumo nero, ma parliamo principalmente di alcol etilico, non ci sono elementi tossici. Certo è che la combustione non fa mai bene ma se si fosse trattato di olio o bisolfato un incendio di queste proporzioni a mille gradi con fiamme alte dieci metri sarebbe stato molto più grave. Anche in questo la vocazione agricola e bio ha svolto un ruolo decisivo".

I danni sono ingenti?

"Ingentissimi senza dubbio. Quando l’incendio sarà spento definitivamente bisognerà vedere anche ciò che non è bruciato se è recuperabile e se le alte temperature non hanno modificato le strutture. Noi abbiamo sette stabilimenti ma le cose che facciamo qui non possiamo farle altrove. Consola il fatto che sia rimasta intatta la centrale termoelettrica, e che l’incendio, sia stato circoscritto".

Che ruolo ha giocato il fatto che negli anni siano state svolte varie esercitazioni?

"Facciamo prove regolarmente. Nel fuggi fuggi generale le persone sono defluite in modo ordinato. Devo ringraziare l’impegno dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile, e delle Forze dell’Ordine".

Damiano Ventura