Il dirigente rivoluzionario Dradi lascia l’artistico per andare al Ministero "Resta in buone mani"

Gianluca Dradi, dirigente del liceo Artistico Nervi Severini, dal primo settembre prenderà servizio a Roma, al Ministero, alla Direzione generale degli ordinamenti scolastici.

Inizia una nuova avventura lavorativa per il preside dei diritti, promotore di un ideale di scuola moderna e inclusiva. A lui si deve l’inserimento del registro alias all’Artistico, per consentire agli studenti di sostituire, nel registro elettronico, il nome anagrafico con quello d’elezione, più coerente con l’identità di genere scelta. Sempre lui, l’anno scorso, ha creato una nursery nella scuola per venire incontro a una studentessa che aveva appena partorito. Ed è sotto la sua direzione che a Ravenna la prima scuola d’Italia ha istituito il congedo mestruale. Solo per fare alcuni esempi delle decisioni prese.

Dradi, dal 1°settembre sarà al ministero dell’Istruzione. È un trasferimento definitivo?

"No, si tratta di un distacco, sarò a Roma a lavorare alla Direzione generale degli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione".

Per quanto tempo?

"Il distacco prevede un allontanamento di due anni, ma preferisco ragionare per gradi".

Al suo posto quindi verrà nominato un dirigente in reggenza.

"Sì, esatto".

Lei come è stato selezionato?

"Ho partecipato a un avviso pubblico nel quale il reclutamento avveniva sulla base dei titoli e di un colloquio".

Perché un cambiamento così radicale?

"Lo vedo come un arricchimento professionale, un modo per ampliare le mie competenze, dal momento che mi dovrò confrontare con l’organizzazione della scuola da un punto di vista diverso".

In che senso da un punto di vista diverso?

"La Direzione generale elabora tutte le disposizioni che poi vengono applicate nelle scuole italiane. Affronterò quindi il mondo scolastico dal punto di vista di chi dispone le direttive organizzative".

L’esperienza da dirigente come potrà aiutarla in questo nuovo ruolo?

"Finora ho sperimentato cosa significa gestire una scuola e applicare le disposizioni e credo che questo mi consenta di vedere l’aspetto pratico delle questioni. Nel mio piccolo, pur sapendo di essere un ingranaggio all’interno del complesso mondo del Ministero, spero di portare un punto di vista pratico, di chi ha vissuto tutti i giorni in prima linea".

Con quale stato d’animo lascia la sua scuola?

"Ovviamente mi dispiace allontanarmi, seppur temporaneamente, dalla vivace ed empatica comunità scolastica dell’Artistico, ma al tempo stesso ritengo opportuno svolgere questa nuova esperienza che suppongo arricchente. Affido il Liceo al dirigente reggente soddisfatto perché grazie alla Provincia e al Comune si sono risolti i problemi legati alla mancanza di spazi. Con l’inizio della scuola sarà pronto, dopo quindici mesi di lavori, il secondo piano della sede del Liceo artistico di via Tombesi dall’Ova. Ci saranno tre nuovi laboratori, un’aula e uno spazio comune per la socializzazione. E poi il liceo si arricchisce di una nuova succursale".

Dove sarà la nuova succursale?

"Nel quartiere Sant’Agata, nella ex sede del provveditorato. I lavori sono quasi conclusi: verranno ricavate tre grandi aule dove le classi non saranno fisse, ma a rotazione per mantenere la socializzazione con il resto della scuola. Infine quest’anno bisognerà portare a termine l’acquisizione dell’indirizzo Musicale, anche se dovrebbe trattarsi di un proforma, visto che è già stato deliberato dagli organi provinciali".

Annamaria Corrado