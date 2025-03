‘Il diritto di essere donna’ questa sera nella sala Ragazzini

Alle 20.30 di stasera, nella sala Ragazzini di largo Firenze, si svolgerà l’incontro intitolato ’Il diritto di essere donna’. L’appuntamento, organizzato con il supporto di Viva Ravenna, Fratelli d’Italia e Forza Italia, punta a essere un momento di riflessione e confronto, ma anche di celebrazione e riconoscimento del ruolo fondamentale ricoperto dalle donne nella storia e attualità. Interverranno Patrizia Zaffagnini, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, che offrirà un’analisi dettagliata della condizione della donna nell’Islam, Eleonora Zanolli, candidata vice sindaco per Forza Italia, che racconterà le storie delle donne che hanno reso grande l’Italia, e, infine, Rossella Medoni, di Viva Ravenna, che si concentrerà sull’educazione femminile, evidenziando le sfide attuali e le opportunità future per migliorare le condizioni nelle scuole. Sarà inoltre presente il candidato sindaco Nicola Grandi per i saluti introduttivi.