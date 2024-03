Il disegno incontra Baracca in tre mostre

Tre mostre per una stessa matrice basata sul disegno. Inaugurano sabato alle 17, nel palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte in piazza Baracca a Lugo le esposizioni “I disegni e le cose” a cura di Massimiliano Fabbri e Giulia Garuffi, “Drawings from Motel” a cura di Art Motel e “Disegni, duemilaventi/duemilaventiquattro” di Massimiliano Fabbri.

Il 13 aprile, al Museo Baracca inaugura un progetto speciale e itinerante sul fumetto dal titolo “Formula Comics” che presto verrà presentato e creerà un flusso ideale dalla piazza al museo. Nella prima mostra ci sono ventinove artisti alle prese con il disegno dal vero all’interno della casa museo dedicata all’aviatore lughese e di fronte agli oggetti che vi sono custoditi. Questi disegni, queste opere, sono il filo che compone “I disegni e le cose” che altro non è che una mappa, il resoconto di un’esplorazione.

Una mappa visibile ora nella sua interezza in forma di una mostra che rappresenta così una specie di doppio del museo stesso, o di sue parti e frammenti. La seconda linea che deriva da Matrice/sette è quella che porta a “Drawings from Motel”, sempre nel palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, a cura del collettivo Art Motel, che dopo Bologna 8Arti City 2023) e Gerace (in Calabria) approda a Lugo, rinnovandosi nelle sue forme e nei contenuti con l’ingresso di nuovi artisti. Tra questi, ci sono anche alcuni autori che avevano già esposto a Lugo nella mostra dello scorso anno “Come un’onda, come in volo”, alcuni romagnoli, e molte novità.

Tra le artiste e gli artisti coinvolti, più di quaranta, c’è anche Sergia Avveduti, lughese di origine e docente all’Accademia di Belle Arti di Bologna, e che lavora da tempo tra disegno, collage, pittura e scultura. La terza linea di Matrice/sette porta ai “Disegni duemilaventi/duemilaventiquattro” di Massimiliano Fabbri, direttore del Museo Baracca. Sette stanze che funzionano come episodi e che prendono la forma di una specie di diario, perché molte sono le affinità, tra la pratica del disegno e quella della scrittura. Da sabato al 5 maggio, giovedì e venerdì 15.30-18.30; sabato e domenica 10-12 e 15.30-18.30. Chiuso domenica, lunedì, 25 aprile e 1° maggio. Ingresso gratuito.